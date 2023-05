SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) mostrou uma postura ainda rígida da autoridade monetária no combate a inflação, sem sinalizações de uma queda da taxa de juros.

A avaliação poderia ter sido feita por analistas de mercado, mas a interpretação da ata, nesse caso, foi feita pelo programa de inteligência artificial ChatGPT, a partir de uma "provocação" feita pelo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco.

"O ChatGPT entendeu que a última ata foi um pouco mais Hawk" (hawkish em inglês, termo utilizado para definir uma postura pró-aperto monetário), diz relatório do banco publicado nesta quarta-feira (17) assinado por Myriã Bast, Marcelo Gazzano e Hoechst Cornélio da Silva.

Eles lembram que, no documento, o BC reforçou diversas vezes que não há relação mecânica entre o arcabouço fiscal e a política monetária, em uma aparente tentativa de dissociar a apresentação das novas regras fiscais pelo governo de uma consequente queda da taxa Selic.

Os especialistas do Bradesco contam terem desenvolvido uma metodologia de rotulagem das comunicações escritas do Banco Central, em que usam uma IA generativa para fornecer uma pontuação para cada parágrafo de uma ata.

A IA fornece valores próximos a -100 para indicar um posicionamento mais duro da autoridade monetária e valores próximos a +100 para indicar um posicionamento menos preocupado com a inflação. Posteriormente, usam o somatório das pontuações dos parágrafos para indicar a pontuação para a ata.

Esse processo foi feito em todas as 55 atas e 55 comunicados desde julho de 2016 e, com base nele, foi construída pelo banco uma série histórica para indicar se o documento trouxe um tom mais hawksh ou dovish (mais favorável a uma redução dos juros).

Os analistas do Bradesco dizem que a leitura com menos viés da IA em comparação ao ser humano não deve substituir completamente o papel dos profissionais do mercado, até porque ela não dispõe de poder preditivo da evolução do cenário, que é parte fundamental para expectativas de juros futuros.

"Ainda assim, esse tipo de indicador é um aliado importante na avaliação dos textos, seja pela rapidez com que a interpretação pode ser feita, seja pela diminuição do viés da leitura."

Os profissionais do banco dizem ainda que, entre os próximos passos, querem testar se o indicador desenvolvido com base na IA é capaz de antecipar movimentos de mercado, especificamente na precificação de juros de curto prazo imediatamente após a divulgação dos comunicados e, eventualmente, nas apostas de movimentos das próximas decisões do Copom.

GESTORA QUANTITATIVA USA CHATGPT NA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS E APRESENTAÇÕES

Na Kadima Asset Management, gestora de recursos que atua com estratégias quantitativas (que se valem da análise de dados para nortear a alocação de recursos), o ChatGPT tem sido usado para tarefas diversas, como interpretação de textos e apresentações.

Os gestores dizem em relatório que pediram ao programa para interpretar um artigo acadêmico que propõe uma abordagem de alocação alternativa à abordagem tradicional de Markowitz. "Neste exemplo, o ChatGPT interpretou o artigo corretamente."

Entre as atividades em que se vale da IA, a Kadima também utiliza o programa para melhorar alguns textos usados em apresentações comerciais. "A ferramenta conseguiu entender o contexto e a ideia que gostaríamos de transmitir, elaborando um texto mais claro do que o original que havíamos escrito."

A criação de conteúdo para postagens em redes sociais, com sugestões "criativas e coerentes" do ChatGPT, e a revisão de textos para identificar erros gramaticais, melhorar a estrutura das frases e sugerir termos mais precisos ou apropriados também são apontadas entre as adoções da ferramenta pelos gestores.

"Em resumo, nossa experiência com o ChatGPT na Kadima demonstrou que a ferramenta possui potencial para melhorar a eficiência e a qualidade de várias tarefas em diferentes áreas da empresa", escrevem os gestores da Kadima, acrescentando que é essencial que os usuários entendam o assunto e façam uma leitura crítica das respostas obtidas, pois nem sempre o ChatGPT fornece soluções precisas.