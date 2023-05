SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal libera, a partir desta quinta (18), R$ 14,2 bilhões para o pagamento do Bolsa Família de maio. Serão 21,2 milhões de famílias beneficiadas neste mês com um valor mínimo de R$ 600, segundo a Caixa Econômica Federal.

Também será pago o Benefício Primeira Infância -adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos-, assim como foi feito em março e em abril. O banco afirma que, no total, 7,3 milhões de famílias vão ser contempladas com o valor extra, que deve atender 9 milhões de crianças.

No entanto, neste mês os beneficiários não terão acesso ao Auxílio Gás, que é bimestral e terá sua próxima parcela paga em junho, segundo a Caixa. Para receber, é preciso estar inscrito no CadÚnico e atender aos requisitos do programa. Em abril, o benefício, de R$ 110, ficou disponível para 5,69 milhões de famílias, com custo de R$ 626,2 milhões.

Nesta quinta (18), começam a receber o benefício pessoas com NIS (Número de Identificação Social) de final 1.

A partir de junho, o governo também vai começar a pagar um adicional para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes.

**Quando começa o pagamento do Bolsa Família em maio?**

Os pagamentos serão disponibilizados a partir desta quinta (18), primeiro para os beneficiários com NIS final 1, e assim sucessivamente, até chegar ao benefício com final zero.

Para saber quando irá receber, é possível fazer uma consulta pelo aplicativo do Bolsa Família, disponível no Google Play (Android) e App Store (Apple). Veja o passo a passo para instalar o aplicativo.

**Quem tem direito ao Bolsa Família?**

Para receber o benefício, o principal requisito é que a família tenha uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

**Como se inscrever no programa?**

A inscrição é feita nos postos de atendimento do Cadastro Único e do Bolsa Família nos municípios. É pré-requisito estar inscrito no CadÚnico, com dados atualizados.