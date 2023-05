SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A startup criadora do ChatGPT, OpenAI, anunciou o lançamento de um aplicativo da inteligência artificial geradora de texto para iPhone e outros aparelhos da Apple. O programa está disponível na App Store para usuários dos Estados Unidos desde esta quinta-feira (18).

"Vamos expandir para outros países nas próximas semanas", diz a OpenAI.

O aplicativo é capaz de receber comandos via voz, de acordo com a startup. Isso é possível pela integração da tecnologia com a inteligência artificial, da OpenAI, que reconhece áudios, Whisper.

As vantagens garantidas a partir da assinatura do plano ChatGPT Plus, por US$ 20 (R$ 99,28), também valem para o aplicativo. Usuários premium têm acesso à versão mais potente do ChatGPT, GPT-4, e a atualizações em fase de teste -como a opção de fazer pesquisas na internet.

A empresa afirma que trabalha em um aplicativo do ChatGPT para smartphones Android, mas não divulgou previsão de lançamento.