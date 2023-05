SÃO PAULO SP (FOLHAPRESS) - Uma indisponibilidade na operação de transferência bancária do Banco Central adiou o pagamento de 45.335 parcelas do seguro-desemprego. A informação foi confirmada pelo Ministério do Trabalho e Emprego na noite desta quinta-feira (18).

Segundo nota do ministério, a falha no sistema operacional devolveu as parcelas previstas para pagamento via TED (Transferência Eletrônica de Valores) que estavam programadas para o dia 16 de maio, última terça-feira.

Em nota, o ministério afirma que apenas as parcelas via TED foram devolvidas e serão reemitidas para pagamento no dia 23 de maio. "O restante foi pago normalmente", diz.

As informações do pagamento estarão disponíveis para consulta dos trabalhadores na Carteira de Trabalho Digital, a partir das 12h deste sábado (20).

Desde terça-feira, beneficiários do seguro-desemprego relatam dificuldades em receber a parcela de maio do seguro-desemprego. Segundo queixas publicadas nas redes sociais, o problema afeta quem não tem conta Caixa ou Caixa Tem.

O benefício, pago em até cinco parcelas, é creditado entre 31 e 60 dias após a solicitação do trabalhador. Para os que escolhem receber em conta bancária de outra instituição que não a Caixa, o pagamento é por TED.

Neste ano, o valor pode variar de R$ 1.320 a R$ 2.230,97.

Até março deste ano, foram registrados 1,8 milhão de pedidos do seguro-desemprego, segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego. O tempo para a liberação do valor varia entre 31 e 60 dias após a solicitação.