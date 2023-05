BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro é o estado que mais avançou na atualização das leis que antes dificultavam a instalação de antenas celulares, segundo a Conéxis, associação que representa as operadoras de telefonia.

O levantamento mostra que 43% dos municípios fluminenses já atualizaram sua legislação, para deixá-la alinhada à Lei Geral de Antenas.

Em segundo lugar aparece Espírito Santo (30%), seguido de Santa Catarina (23%) e São Paulo (13%).

Ainda segundo a associação, existem municípios paulistas que atualizaram a sua legislação, mas ainda não atendem a todas as diretrizes da legislação federal.

O governo de São Paulo quer ampliar o número de cidades com legislação adequada para implantação e expansão das redes 5G.

Para alterar esse cenário, o governador Tarcísio de Freitas anunciou um plano para ampliar o número de cidades com leis atualizadas.

A cidade de São Paulo recebe, no dia 14 de junho, o Painel Telebrasil Innovation, em que os CEOs das principais operadoras --Algar, Claro, Oi, Tim e Vivo-- discutem com autoridades do governo e outros setores da economia quais as oportunidades de investimento e negócios devem chegar às cidades brasileiras com a melhora de qualidade da conectividade.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já confirmou presença.