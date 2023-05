BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Para tentar barrar a manipulação do resultado de jogos no Brasil, a plataforma de apostas esportivas NSX fechou acordo com a Sportradar, empresa global de tecnologia que monitora partidas com suspeitas de fraude.

Passou, assim, a ser a primeira empresa que atua no país a integrar a Sportradar Integrity Exchange -rede que permite às casas de apostas reportarem movimentos suspeitos.

No país, esse sistema vai agora operar por trás de marcas como Betnacional, Mr. Jack, Pagbet, Tvbet e Simplesbet.

No ano passado, a Sportradar identificou mais de 1.200 partidas suspeitas em 92 países -0,14% do total das partidas monitoradas. O índice representou um aumento de 34% em relação a 2021.

Apesar do crescimento, os números mostram que a manipulação de resultados ainda é uma exceção no esporte internacional.

As sanções penais e esportivas decorrentes da atuação da empresa passaram de 72, em 2021, para 169, em 2022.