BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), espera uma convergência ao longo do ano das projeções de crescimento do PIB do boletim Focus com as feitas pelo Ministério da Fazenda.

O documento divulgado nesta segunda tem uma projeção de 1,2%, enquanto Haddad espera uma alta de 1,9%.

"O Focus vai ficando otimista ao longo do ano", disse o ministro ao chegar no Ministério da Fazenda após se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). "Penso que vamos ter convergência ao longo do ano", acrescentou um pouco depois.

As projeções compiladas pelo Focus apontavam para uma alta de 0,96% há quatro semanas. Na semana passada, ela subiu para 1,02%.

Haddad destacou ainda que há instituições com estimativas mais otimistas do que a trazida no Focus. "As projeções do Bradesco já estão em 1,8%. Itaú já está m 1,4%."

O ministro afirmou ainda que quem faz as projeções na Fazenda é "uma equipe técnica, de carreira, não tem questão política". "Tem um sistema de projeção que segue norma, não é de agora, é de muito tempo", continuou.

Haddad também disse que sentiu Lira animado e confiante para a votação do arcabouço fiscal, prevista para esta semana na Câmara dos Deputados.

Na semana passada, a urgência do projeto foi aprovada por 367 votos a favor e 102 contra.

Haddad deve se reunir ainda nesta segunda (22) com o relator do projeto, o deputado Claudio Cajado (PP-BA), para debater sugestões feitas por parlamentares.