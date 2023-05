BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, se diz otimista com a aprovação do arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados ainda nesta semana.

"Estamos com grande expectativa. É fundamental para o BNDES e para o país", disse à reportagem.

Segundo ele, o marco fiscal, combinado com a nova política de preços da Petrobras, ajuda a baixar de forma consistente a inflação e a abrir caminho para a redução da taxa de juros no país.

"Ao reduzir o preço dos combustíveis, isso é um dos principais componentes da pressão inflacionária. A própria pesquisa da Focus já mostra uma queda da inflação", projeta.

A pesquisa semanal Focus, do Banco Central, desta segunda-feira (22), apontou expectativa de inflação de 5,80% para este ano, revisão significativa para baixo ante a taxa de 6,03% prevista na semana passada.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que os parlamentares vão trabalhar para aprovar, na "maior rapidez possível", a lei do novo marco fiscal ainda neste semestre. "Eu não tenho dúvida que será aprovado na Câmara, será aprovado no Senado, e em breve teremos um novo regime fiscal no Brasil".

Ele falou após participar de seminário na Folha de S.Paulo sobre a independência do Banco Central.

