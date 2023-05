RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, anunciou na manhã desta terça-feira (23) a criação de um grupo de trabalho no banco em defesa do empoderamento negro.

A medida busca estudar, identificar e propor medidas em prol da equidade racial. A assinatura da portaria que instituiu o grupo de trabalho ocorreu durante um seminário na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

O evento deve tratar dos impactos positivos da diversidade étnico-racial nos setores financeiro e empresarial. O seminário foi batizado como Empoderamento Negro para Transformação da Economia.

Mercadante afirmou que o BNDES terá de colocar a questão racial no centro das suas discussões de agora em diante. "Vai passar a fazer parte das nossas decisões a partir deste seminário", disse.

Entre as medidas previstas para o grupo de trabalho, estão mapear, analisar e apresentar propostas para adequar a atuação do BNDES à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e ao Estatuto da Igualdade Racial.

A iniciativa prevê ainda propor medidas para promover e impulsionar a diversidade, a equidade e a inclusão da população negra no ecossistema do BNDES, além de mapear, analisar e propor ações para o empoderamento da população negra no país, bem como monitorar e auxiliar na implementação das referidas ações.

Durante o seu discurso, Mercadante prestou uma homenagem ao jogador de futebol do Real Madrid Vinicius Júnior, que voltou a ser alvo de manifestações racistas neste final de semana na Espanha.