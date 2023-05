SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bancos oferecem linhas de crédito que permitem antecipar a restituição do Imposto de Renda 2023. O primeiro lote de restituição será pago no dia 31 de maio para 4.129.925 contribuintes. A consulta para saber quem receberá nesta primeira liberação será aberta nesta quarta (24).

A Receita pagará as restituições em cinco lotes mensais, sendo o último no dia 29 de setembro.

A quitação do empréstimo é feita automaticamente após o pagamento da restituição pela Receita Federal. No entanto, o correntista da instituição terá de pagar o valor do empréstimo caso caia na malha fina e não tenha recebido o dinheiro ainda.

Ao enviar a declaração, o contribuinte também precisa pedir para a Receita depositar a restituição no banco no qual pediu a antecipação.

Por ser um empréstimo, quem opta pela antecipação terá que pagar juros.

Outra recomendação é se certificar de que as informações enviadas à Receita estão corretas para evitar o risco de a declaração cair na malha fina, o que bloqueia o pagamento da restituição.

**VEJA AS CONDIÇÕES OFERECIDAS PELOS BANCOS:**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Crédito liberado: Até 75% do valor da restituição

Juros: 1,78% ao mês mais impostos

Prazo de pagamento: Sujeito à aprovação

Como fazer o pedido: Em agências do banco, aplicativo da Caixa, internet banking e Alô Caixa (4004-0104 nas capitais e regiões metropolitanas; 0800-104-014 em outras cidades)

Condições: Ser correntista do banco, ter direito à restituição e indicar na declaração que deseja receber a restituição em uma conta do banco

**BANCO DO BRASIL**

Crédito liberado: Até 100% do valor da restituição, com limite de R$ 20 mil

Juros: Variam conforme a relação do cliente com o banco

Prazo de pagamento: Data do recebimento da restituição ou até 15 de janeiro de 2024, o que ocorrer primeiro

Prazo de contratação: até 29 de setembro de 2023

Como fazer o pedido: Pode ser feito em agências, aplicativo do banco, internet banking, central de relacionamento e caixa eletrônico

Condições: Ser correntista, ter direito à restituição e indicar na declaração que deseja receber a restituição em uma conta do banco

**BRADESCO**

Crédito liberado: Até 100% do valor da restituição; os valores vão de R$ 200 a R$ 50 mil

Juros: A partir de 2,56% ao mês mais impostos

Prazo de pagamento: Data do recebimento da restituição ou até 29 de setembro de 2023, o que ocorrer primeiro

Prazo de contratação: até 31 de julho de 2023

Como fazer o pedido: Pode ser feito em agências, aplicativo do banco e internet banking

Condições: Ser correntista do banco, ter direito à restituição e indicar na declaração que deseja receber a restituição em uma conta do banco

**ITAÚ**

Crédito liberado: Até 100% do valor da restituição, com valores que vão de R$ 200 a R$ 10 mil

Juros: 2,5% ao mês mais impostos

Prazo de pagamento: Data do recebimento da restituição ou até 21 de dezembro de 2023, o que ocorrer primeiro

Prazo de contratação: até 31 de outubro de 2023

Como fazer o pedido: Pode ser feito na agência do banco, pelo aplicativo do banco e internet banking

Condições: Ser correntista do banco, ter direito à restituição e indicar na declaração que deseja receber a restituição em uma conta do banco

**SANTANDER**

Crédito liberado: Até 100% do valor da restituição, com valores que vão de R$ 200 a R$ 50 mil

Juros: Não divulgados

Prazo de pagamento: Data do recebimento da restituição ou até outubro de 2023, o que ocorrer primeiro

Prazo de contratação:até 31 de julho de 2023

Como fazer o pedido: Pode ser feito na agência do banco, aplicativo do banco, internet banking, central de atendimento e caixa eletrônico

Condições: Ser correntista do banco, ter direito à restituição e indicar na declaração que deseja receber a restituição em uma conta do banco

**BANRISUL**

Crédito liberado: Até 90% do valor da restituição

Juros: Não divulgados

Prazo de pagamento: Data do recebimento da restituição ou do vencimento final, o que ocorrer primeiro

Prazo de contratação: até 8 de setembro de 2023

Como fazer o pedido: Pode ser feito na agência do banco, aplicativo do banco e internet banking

Condições: Ser correntista do banco, ter direito à restituição e indicar na declaração que deseja receber a restituição em uma conta da instituição

**INTER**

Crédito liberado: Até 100% do valor da restituição, sendo que o dinheiro é liberado em até quatro dias úteis

Juros: 2,8% ao mês, incluídos os impostos

Prazo de pagamento: Data do recebimento da restituição ou 29 de setembro de 2023, o que ocorrer primeiro

Prazo de contratação: até 8 de setembro de 2023

Como fazer o pedido: Pode ser feito pelo aplicativo do banco, em "Empréstimos"; depois, selecione "Antecipação da restituição do IR"

Condições: Ser correntista do banco, ter direito à restituição e indicar na declaração que deseja receber a restituição em uma conta do banco

**COMO FAÇO PARA PEDIR A RESTITUIÇÃO NO BANCO QUE CONTRATEI?**

Para saber o valor que receberá de restituição, é preciso abrir o programa da declaração e ver a quantia indicada em imposto a restituir.

Essa informação sobre o valor a ser restituído aparecerá apenas depois preencher todos os campos da declaração, com os rendimentos recebidos e os pagamentos efetuados.

Antes de enviar a declaração, é solicitado que o contribuinte indique o banco, a agência e a conta na qual quer receber a restituição do IR. Os bancos solicitam que quem contratar a antecipação de restituição envie um comprovante de que ela foi a instituição financeira escolhida.

Se a opção de banco for alterada após o envio da declaração, é preciso que o contribuinte faça uma retificadora.

**QUEM TEM DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA?**

A restituição é a devolução do Imposto de Renda que foi pago a mais pelo contribuinte durante o ano-calendário que, neste caso, é o de 2022. Os cálculos para saber se há imposto a restituir, se o saldo é zerado, ou se é necessário pagar IR são feitos pelo próprio programa da declaração.

Os valores são pagos por lotes. A data de recebimento vai depender se o contribuinte é prioritário ou não e de quando entregou a declaração. Além disso, se forem identificadas pendências, a restituição só será liberada após a correção dos dados.

**RESTITUIÇÃO SÓ COMEÇA A SER PAGA EM MAIO**

A restituição do IR 2023 começará a ser paga em 31 de maio, prazo final para entregar a declaração do IR neste ano. São cinco lotes de pagamentos, de maio a setembro.

Ordem dos contribuintes com prioridade:

- Idosos com 80 anos ou mais

- Idosos com 60 anos ou mais; pessoas com deficiência e portadores de doença grave

- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

- Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida ou quem escolher a restituição por Pix

- Além do critério de prioridade, a Receita também considera a data de envio da declaração.

**CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2023**

Lote Data de pagamento

1º 31 de maio

2º 30 de junho

3º 31 de julho

4º 31 de agosto

5º 29 de setembro