SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Hurb apresentou à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) nesta segunda-feira (22) um plano de restruturação para atender os contratos de pacotes de viagem que ainda não foram cumpridos pela plataforma.

Em reunião com o órgão no último dia 12 de maio, a empresa havia se comprometido a entregar o plano, além de responder a todas as reclamações no site consumidor.gov.br, com indicativo de resolução dos problemas.

Em nota, a Hurb disse que o plano de restruturação é dividido em quatro etapas: análise e categorização dos protocolos abertos, priorização das demandas, resolução dos casos e execução de novas medidas para garantir transparência na comunicação com o cliente.

"Conforme demonstrado por meio do plano de ação enviado na segunda-feira à Senacon, o Hurb reafirma que os clientes que adquiriam pacotes com a companhia irão viajar", afirma o atual CEO da empresa, Otávio Brissan, em nota enviada à imprensa.

Ainda de acordo com a companhia, mais de 87% das dúvidas e questionamentos dos clientes em seus canais oficiais de comunicação foram solucionados e todas as queixas registradas contra a plataforma no Reclame Aqui foram respondidas.

A Senacon afirma que a empresa também respondeu ao processo administrativo aberto pelo órgão no mês passado. A secretaria não diz, porém, se as informações prestadas pela plataforma nesta segunda-feira foram satisfatórias.

A companhia vem passando por uma crise de imagem por causa de relatos de falta de pagamento para hotéis e pousadas, o que levou ao cancelamento de reservas, afetando milhares de pessoas.

No mês passado, o então CEO da Hurb, João Ricardo Mendes, renunciou ao cargo depois de ameaçar e xingar consumidores na internet. "Tá arriscado alguém bater na merda da sua casa", disse a um cliente que não teve passagens aéreas emitidas pela Hurb, segundo vídeo publicado no Instagram.

Na carta de renúncia, Mendes admitiu erros, procurou desassociar suas atitudes da imagem da empresa e chegou a citar uma música do rapper americano Eminem que fala sobre superação e força de vontade.

Agora, clientes que compraram pacotes de viagem na plataforma tentam recuperar o dinheiro ou confirmar as reservas. Nas redes sociais, grupos de consumidores que foram prejudicados pela crise na empresa reúnem milhares de participantes.

A Hurb afirma que também se comprometeu a elaborar conteúdos adicionais, como vídeos explicativos e emails, "para elucidar detalhes relevantes sobre os produtos e informar sobre cada etapa percorrida em seu processo de operação".