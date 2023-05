BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O grupo Lide, de João Doria, está expandindo sua atuação no exterior com a abertura de três novos escritórios -Paris (França), Madri (Espanha) e Dubai (Emirados Árabes Unidos). Com isso, passarão a operar em 14 países.

O objetivo é promover debates e eventos empresariais globais -pelos quais o grupo é conhecido-, mas também ajudar na intermediação de negócios.

Podem participar do Lide empresas brasileiras e multinacionais com faturamento igual ou superior a R$ 200 milhões anuais e seguir regras de governança.