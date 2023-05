BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), Celso Pansera, deve ser eleito presidente da ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvimento), que reúne 30 instituições públicas e privadas de fomento. Seu nome foi uma indicação de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

A votação ocorre nesta quarta (24). A chapa é única e existe acordo para a eleição de toda a chapa, segundo pessoas que participaram das negociações.

Pansera, ex-ministro de Ciência e Tecnologia no governo Dilma Rousseff, terá dois vice-presidentes: José Luis Gordon (diretor do BNDES) e Heraldo Neves Fomento (Paraná).

O diretoria será composta por Euler Antônio Luz Mathias (Banco do Brasil), Cledir Assisio Magri (Cresol), Wilson Bley Lipski (BRDE), Daniel de Castro Borges (Caixa Econômica Federal), Marcelo Barbosa Saintive (Bandes), Márcia Faria Maia (AGN) e Ruth Pimentel Mello (BanParaná).

A associação é o veículo principal do Sistema Nacional de Fomento que, até o terceiro trimestre de 2022, registrou mais de R$ 5 trilhões em ativos, 37% do Sistem Financeiro Nacional.

As microempresas foram as que mais fizeram operações. Totalizaram R$ 325 bilhões em crédito no ano passado.

O Pronampe, programa de crédito lançado em meio à pandemia com avais da União, foi o carro-chefe dos empréstimos. Somente entre junho e dezembro de 2022, foram quase 460 mil operações que somaram R$ 36,8 bilhões em crédito.