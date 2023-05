SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma boa opção para quem não vai viajar nas férias é dar um giro nos arredores de São Paulo em busca de promoções. Localizados numa distância de até 70 km da capital, outlets têm peças que chegam a 80% de desconto.

As trocas de coleções são um dos motivos para os valores ficarem mais baixos. Mas atenção: há também itens que vão para a remarcação por causa de furos, arranhões ou pequenos danos.

A consultora de estilo Andreza Ramos afirma que o consumidor deve avaliar se vale levar um produto com avaria. "Fique atento se tem rasgos, furos, se vale a pena pagar pela peça e pelo conserto."

É preciso lembrar, ainda, que nem todas as marcas de outlets permitem trocas. Tem lugar que não dá para provar. Assim, a dica é ir às compras com roupas mais finas, com poucas camadas. "Assim, você conseguirá visualizar melhor a peça no seu próprio corpo."

Mesmo para quem não vai pegar estrada, há outlets em shoppings e até mesmo em lojas de rua. Ah! Outra dica é ter paciência para garimpar.

INTERIOR DE SP

Catarina Fashion Outlet

A menos de uma hora da capital, o Catarina Fashion Outlet está prestes a se consolidar como o maior outlet da América Latina. Com duplicação prevista para julho, contará com 290 lojas (hoje são 180). Os visitantes têm à disposição uma grande gama de produtos, como blush da Clarins por R$ 92 e roupões da Trousseau por R$ 375. Além disso, o shopping apresenta uma seleção de grifes, caso de Burberry e Salvatore Ferragamo, com descontos de até 70%. Há também quiosques que vendem de artigos de cutelaria à acessórios para pets.

R. Rafael Costa Dias, 140, São Roque, SP; diariamente, das 9h às 21h; como chegar: transfer gratuito aos sábados partindo da avenida Paulista e aos domingos da saída do Metrô Sumaré na avenida Pacaembu; catarinaoutlet.cjfashion.com ou tel. (11) 4130-4808

Outlet Fernão Dias

Na rodovia Fernão Dias, o centro de compras é um dos mais novos do estado. Inaugurado em novembro de 2022, o complexo possui 33 lojas de produtos variados com até 80% de desconto. Pijamas e meias coloridas da Puket ou artigos esportivos da Fila podem ser encontrados no shopping que promete inaugurar mais 45 lojas até setembro.

Rodovia Fernão Dias, km 44,5 - Atibaia, SP; diariamente, das 9h às 21h; tel. (11) 4380-0090 outletfernaodias.com.br

Outlet Premium São Paulo

Com 165 lojas e quiosques, fica a 69 KM de São Paulo. Chega a reunir cerca de 7 milhões de visitantes por ano, principalmente por causa da variedade de marcas com descontos de até 80%. Como é o caso da Carter's, procurada por quem está montando enxoval de criança onde, a partir de R$ 90 já é possível comprar um conjunto de bebê. Outros produtos como bolsa com detalhes em ouro e couro de píton da Victor Hugo também podem ser encontrados lá de R$ 3298 por R$ 1648, além de jeans da Levi's, que por lá saem a partir de R$ 129.

Rodovia dos Bandeirantes, KM 72 - Itupeva, SP; diariamente, das 9h às 21h; como chegar: transfer gratuito às quintas, sábados e domingos, partindo da rua Tagipuru, altura do número 641, em frente ao portão 2 do Memorial da América Latina; tel. (11) 4496-7000 ou outletpremium.com.br/br/sao-paulo

GRANDE SÃO PAULO

Só Marcas Outlet

Esse aqui fica em Guarulhos, na Grande SP. O forte, no caso, são as lojas de roupas e artigos esportivos de marcas famosas. Casaco da Adidas, tênis da Nike e calça da Triton são vendidos com descontos a partir de 30%.

Rodovia Presidente Dutra, KM 222 - Jardim Santa Francisca - Guarulhos, SP; diariamente, das 9h às 21h; tel. (11) 2087-1241 ou somarcasguarulhos.com.br

Outlet Premium Grande São Paulo

A unidade em Itaquaquecetuba, inaugurada em 2020, é menor do que a do interior. O espaço dispõe de 82 lojas, que variam na oferta de roupas de cama da M.Martan a jeans da Diesel e peças da marca Hugo Boss com descontos que atingem 70%.

Estrada de São Bento, n° 9.550 - Rodovia Ayrton Senna, KM 45 - Itaquaquecetuba, SP; diariamente, das 9h às 21h; tel. (11) 4673-0555 ou outletpremium.com.br/br/grande-sao-paulo/

NA CAPITAL

Shopping Light

No histórico edifício de 1929, antigo abrigo da companhia de energia Light, em frente ao Theatro Municipal, funcionam 11 lojas no esquema outlet, com descontos de até 60%. Geralmente, as promoções são repentinas, de um dia para o outro. Roupas íntimas da Calvin Klein, a partir de R$ 49. Tênis Ultraboost da Adidas, R$ 699, e jaqueta corta-vento da Nike, por R$ 349.

R. Cel. Xavier de Toledo, 23 - República, São Paulo; seg. a sáb., das 9h às 21h; dom. e feriados das 11h às 17h; tel. (11) 3154-2299 ou oshoppinglight.com.br

LOJAS DE RUA

Aqui no Outlet

Quem perambula pelas ruas da metrópole também pode encontrar ofertas tentadoras. No Aqui no Outlet, camisa da Ralph Lauren. Sapato da Osklen e peças da Animale com descontos máximo de 50%.

Av. Imperatriz Leopoldina, 1297 - Vila Leopoldina; seg. a sáb., das 10h às 19h; dom. e feriados das 10h às 16h; tel. (11) 2502-0624 ou instagram.com/aquinooutlet/

Baw Outlet

Marca streetwear queridinha dos influencers, o outlet da Baw, em Pinheiros tem peças com desconto de até 70%. Apesar de nem todos os produtos estarem remarcados, lá é possível encontrar, por exemplo, calça jeans estilizada de R$ 369 por R$ 219.

R. Teodoro Sampaio, 2007 - Pinheiros, SP; seg. a sáb., das 10h às 19h; dom. e feriados das 10h às 16h; bawclothing.com.br/bawtlet

Brands House

O outlet fica dentro do shopping SP Market. Jaqueta da Ellus, tricô da Richards ou vestido da Bobstore são algumas peças encontradas com descontos, que podem ser progressivos e chegam a 70%.

Tietê Plaza Shopping - avenida das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, SP. seg. a sex., das 9h às 18h; aos sábados das 9h às 16h; tel. (11) 5521-1766

Estoque

A loja multimarcas vende roupas de banho Rosa Chá, vestidos Bo.Bô e camisa Dudalina com preços até 70% menores.

R. Casa do Ator, 867 - Vila Olímpia, São Paulo; seg. a sáb., das 10h às 20h: dom. e feriados, das 12h às 18h; tel. (11) 4063-7689 ou estoque.com.br

Kimania Outlet

Piscina de bolinhas com cesto de basquete de R$ 279,9 e lançadores da Nerf, que custam a partir de R$ 119, no Kimania Outlet, loja própria de brinquedos, saem, respectivamente, por R$ 119, e R$ 39,90.R.

Celso de Azevedo Marques, 138 - Mooca, São Paulo; seg. a sab., das 10h às 18h; tel. (11) 2501-8695 ou kimania.com.br

Lider Outlet

Loja da marca mineira Lider, que produz móveis de alto padrão em madeira maciça, tem um andar só com descontos de até 50%. Lá, um sofá hug de um lugar, por exemplo, sai de R$ 18.083 por R$ 5.985, valor que pode ser parcelado em até 10 vezes.

R. Teodoro Sampaio, 1465 - Pinheiros, São Paulo; seg. à sáb. das 9h30 às 19h, aos dom. e feriados, das 11h às 17h; tel. (11) 3081-6381

Calças jeans Levi's a partir de R$ 129,00 no Outlet Premium, em Itupeva, interior do estado de São Paulo Adriano Vizoni/Folhapress Calças jeans Levi's a partir de R$ 129,00 no Outlet Premium, em Itupeva, interior do estado de São Paulo

Levi's Outlet

Centenária na fabricação de peças em jeans, a loja de preços especiais da Levi's garante calças, que em shoppings convencionais saem a partir de R$ 399, por R$ 299. Em datas comemorativas, promoções de desconto progressivo podem ser aderidas.

Av. Imperatriz Leopoldina, 1349 - Vila Leopoldina, São Paulo; seg. a sáb., das 9h às 19; dom. e feriados, das 10h às 16; tel. (11) 3834-5655 ou instagram.com/levisoutletleopoldina

Farm Harmonia

Sandálias, camisetas e vestidos da colorida Farm na unidade da rua Hamonia, na Vila Madalena, podem sair com até 30% de desconto. Apesar de não ser propriamente um outlet, é a única loja a vender as peças de coleções antigas com preços mais atrativos.

Rua Harmonia, 57 - Vila Madalena, São Paulo; seg. a sáb., das 9h às 20h; dom. e feriados, das 12h às 18h; tel. (11) 99897-5097 ou instagram.com/adoroharmonia

Outlet Pinheiros

Num verdadeiro clima de brechó, os preços das etiquetas chegam a ser 80% inferiores. Moletom Shoulder por R$ 139 e polo Calvin Klein por R$ 99 são peças para o garimpo.

R. Teodoro Sampaio, 1952 - Pinheiros; seg. a sáb. das 10h às 19h; e aos dom. das 10h às 17h; tel. (11) 3816-7140 ou (11) 98748-8344

Vans Outlet

Famosa marca de tênis e roupas streetwear, em Pinheiros a Vans possui unidade com uma parte dedicada a produtos com descontos que chegam a 30%. Um tênis slip-on colaborativo, por exemplo, sai de R$ 349 por R$ 279.

Rua Teodoro Sampaio, 2056 - Pinheiros, São Paulo; seg. a sáb., das 9h às 20h; dom. e feriados, das 10h às 16h; tel. (11) 96322-6694

Tok&Stok Outlet

Escrivaninhas, mesas e estantes com pequenas avarias são alguns dos produtos que fazem parte do acervo outlet da Tok&Stok, que promete descontos de até 50%. Entretanto, vale lembrar que a unidade não faz entregas.

Av. Francisco Matarazzo, 1090 - Água Branca, São Paulo; seg. a sáb., das 10h às 22h; dom e feriados, das 11h às 20h; tel. (11) 4280-9144