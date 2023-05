ANA PAULA BRANCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O site para consultar a restituição do Imposto de Renda de 2023 está fora do ar na manhã desta quarta-feira (24). Ao tentar acessar o link, o contribuinte recebe a mensagem "Não é possível acessar esse site".

De acordo com o Downdetector, plataforma que reúne relatos de instabilidade em sites e aplicativos, usuários relatam a falha desde as 10h07, logo após a consulta ao primeiro lote do IR ter sido liberada. Até as 11h, mais de 130 queixas foram notificadas.

Procurada pela Folha, a Receita Federal ainda não se manifestou.

No Twitter, usuários também relatam dificuldade em consultar se a restituição está liberada.

O pagamento do primeiro lote contempla mais de 4,1 milhões de contribuintes que estão fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem fez a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo Pix.

O pagamento será feito em 31 de maio, somando R$ 7,5 bilhões. Segundo a Receita Federal, esse será um valor recorde pago em restituição do Imposto de Renda. A consulta está disponível clicando neste link.

A entrega da declaração do IR 2023 começou no dia 15 de março e termina na próxima quarta, 31 de maio, às 23h59.

**CONSULTA AO LOTE DE RESTITUIÇÃO**

Entre no site da Receita Federal e clique em "Meu Imposto de Renda" Vá em "Consultar a Restituição" Informe o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023. Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar. A restituição será paga por Pix ou transferência bancária, de acordo com os dados fornecidos pelo contribuinte na entrega da declaração.

**QUEM IRÁ RECEBER NO PRIMEIRO LOTE?**

A lista terá apenas contribuintes que têm prioridade, com a seguinte distribuição:

- Idosos com 80 anos ou mais: 246.013 contribuintes

- Idosos entre 60 e 79 anos: 2.464.031 contribuintes

- Pessoas com deficiência ou doença grave: 163.859 contribuintes

- Contribuintes com magistério como maior fonte de renda: 1.052.002 contribuintes

- Quem usou declaração pré-preenchida ou optou pela restituição por Pix: 204.020 contribuintes

**VEJA O CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2023**

Serão pagos mais quatro lotes neste ano, no último dia útil de cada mês entre junho e setembro. O pagamento segue a ordem de prioridade dos contribuintes e a data de entrega da declaração.

Lote Data de pagamento 1º 31 de maio 2º 30 de junho 3º 31 de julho 4º 31 de agosto 5º 30 de setembro A restituição é paga com correção, indexada à Selic, taxa básica de juros da economia.

E se o valor não for pago?

Se o valor a ser pago não for disponibilizado para saque por problemas na conta bancária ou nos dados informados, o crédito ficará disponível no Banco do Brasil, onde o contribuinte pode agendar de duas formas:

- Pelo Portal BB

- Pela Central de Relacionamento BB nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)

- Caso o resgate do valor da restituição não seja realizado em até um ano, contribuinte pode fazer pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, basta:

Acessar o menu "Declarações e Demonstrativos" Selecionar "Meu Imposto de Renda" Clicar em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária"