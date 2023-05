BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), acredita que a Câmara dos Deputados começará a discutir o PL que muda as regras do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).

"Ontem ele [o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)] anunciou que vai abrir esse diálogo agora, que cumprindo essa etapa da regra fiscal ele vai abrir o diálogo com os líderes", disse Haddad ao chegar no Ministério da Fazenda nesta quarta-feira (24).

"O Lira tem sido prudente no cronograma de votações, para que nós não tenhamos surpresas, para que nós possamos fazer um bom debate. Ele tem feito um trabalho extraordinário de chamar os líderes, inclusive da oposição, para angariar apoio num clima de diálogo."

Questionado se a demora em avaliar o projeto, que primeiro foi enviado como medida provisória, prejudicaria o ajuste fiscal, Haddad respondeu que "ainda não".

"Mas certamente se essa indefinição perdurar por muito tempo", continuou.

"São dois anos já desse modelo, nós estamos com R$ 1,3 trilhão. Isso chega a R$ 2 trilhões rapidinho, porque todo mundo se sente confortável com a regra anterior. E aí realmente a autoridade fiscal perde força e, com isso, você afrouxa muita coisa que deveria ter rigidez", ponderou.