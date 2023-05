SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ações da gigante de chips Nvidia disparam 25% após empresa prever vendas recordes com demanda crescente por IA. Sucesso na China, serviço do TikTok de vendas dentro do app patina nos EUA e Reino Unido e faz empresa mudar estratégia e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (25).

**IA TURBINA RESULTADOS DA NVIDIA**

Os primeiros resultados da atual febre por IA (inteligência artificial) e por modelos de linguagem como ChatGPT e Bard começaram a aparecer nas grandes empresas e na Bolsa.

A Nvidia, maior empresa de chips semicondutores do mundo, projetou vendas de US$ 11 bilhões para o atual trimestre, no que seria um resultado recorde e 64% maior que o mesmo período de 2022.

As expectativas fizeram suas ações dispararem 25% no pós-mercado, o que coloca a empresa próxima do US$ 1 trilhão em valor de mercado ?um clube hoje frequentado por Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Google e Amazon.

Entenda: a Nvidia pode ser uma das vencedoras da corrida do ouro da IA porque seus chips são essenciais para que essas novas ferramentas se tornem escaláveis.

Os componentes da empresas são usados nos supercomputadores, responsáveis por rodar e dar conta dos acessos dos usuários aos grandes modelos de IA.

A Nvidia não fabrica seus próprios chips. Ela compra de fornecedores como a taiwanesa TSMC e desenvolve os componentes.

O CEO da empresa, Jensen Huan, disse que ela está aumentando significativamente a produção e que a companhia já vinha desenvolvendo uma geração mais avançada de componentes para abastecer a demanda dos data centers.

No meio da briga: o crescimento projetado pela gigante americana poderia ser ainda maior não fosse a proibição do governo de exportar chips avançados para a China, país que também se movimenta de forma acelerada nas novas ferramentas de IA.

**LOJA DO TIKTOK PATINA NO OCIDENTE**

O TikTok está realocando funcionários que estavam trabalhando no lançamento no Brasil do TikTok Shop, a ferramenta de vendas do grupo, para enviá-los a mercados onde o serviço já existe, de acordo com o Financial Times.

Ainda segundo o jornal, a empresa vai priorizar o desenvolvimento do TikTok Shop no Reino Unido e nos EUA antes de lançar a novidade em outros mercados, como o brasileiro.

Entenda: a ferramenta permite que usuários façam compras de produtos direto no app, clicando sobre uma cesta laranja com os itens que são exibidos nos vídeos curtos da plataforma.

Outra possibilidade é o formato de live commerce, em que influenciadores fazem transmissões ao vivo mostrando e usando itens que podem ser adquiridos pelo usuário no mesmo instante em que aparecem na tela.

A ideia é que os criadores possam vender seus próprios produtos ou que eles se associem a marcas e recebam um percentual sobre as vendas ?o TikTok também fica com uma parte.

O que explica: os modelos de live commerce são uma febre na Ásia, principalmente na China. O Douyin ?como o TikTok é chamado por lá? já vendeu mais de 10 bilhões de produtos, de acordo com o Financial Times.

A ByteDance, startup por trás desses apps, ainda não conseguiu replicar o sucesso no Ocidente, o que motivou a reestruturação interna.

O TikTok Shop já existe desde 2021 no Reino Unido, seu primeiro mercado fora da Ásia, e está em testes nos EUA.

**EXECUTIVO DE JATINHOS CULPA PETS POR CO2**

Para se defender das críticas de que os jatinhos particulares são um dos vilões do aquecimento global, um executivo do setor alegou que os animais de estimação poluem tanto ou mais.

A comparação veio de Patrick Hansen, executivo-chefe da Luxaviation, de Luxemburgo, quando disse que um de seus clientes emite cerca de 2,1 toneladas de CO? por ano com viagens, e que isso equivaleria a três cachorros.

Ele afirmou que se referia ao livro "How Bad Are Bananas" [Como as bananas são ruins], de um acadêmico britânico, que cita a emissão de 700 kg de carbono por um cachorro em um ano.

Sim, mas? O próprio autor do livro questionou a alegação, afirmando que a emissão do jatinho citada pelo executivo era "suspeitamente baixa".

Ele ainda disse que ficou "surpreso e desapontado ao ouvir os dados do meu livro usados para defender as falsas reivindicações ecológicas feitas pela Luxaviation".

Entenda a discussão: não é de hoje que ativistas do clima condenam o uso de jatinhos executivos. As críticas só aumentaram desde o início da pandemia, quando a demanda por essas aeronaves explodiu.

Foi por esse motivo que a França decidiu nesta semana proibir voos domésticos curtos que podem ser substituídos por uma viagem de trem que já existe.

A decisão praticamente acaba com os trajetos de avião entre Paris e cidades como Nantes, Lyon e Bordeaux ?voos de conexão, no entanto, não são afetados.

Números de um relatório da Oxfam de 2022:

10 vezes maior é a pegada de carbono dos jatos particulares em relação às companhias aéreas comerciais.

1% da população mundial é responsável por metade das emissões totais da indústria da aviação.

**E SE A GRIPE AVIÁRIA CHEGAR ÀS GRANJAS?**

A gripe aviária por enquanto está restrita no Brasil às aves silvestres, mas uma eventual chegada da doença nas granjas comerciais do país deve causar um estrago significativo, mostra a coluna Vaivém das Commodities.

A produção nacional de carne de frango é de 14,5 milhões de toneladas por ano, ficando atrás apenas da americana (21 milhões).

A gripe aviária chegou às granjas dos EUA em 2022, e desde então o país acumula 58,8 milhões de aves mortas e bilhões para tentar controlar a doença.