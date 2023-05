SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fabricante de eletrodomésticos Esmaltec convocou, nesta quarta-feira (24), recall dos fogões de cinco e seis bocas das linhas Ágata, Ágata Glass, Jade, Jade Glass, Bali, Caribe e Caribe Glass. Os equipamentos têm um problema nos injetores, o que gera risco de incêndio.

O alerta vale para unidades fabricadas entre 1º de fevereiro e 30 de março deste ano, cujos números de série começam em 2302 e 2303. Esta informação consta na etiqueta de identificação, localizada no painel traseiro do fogão.

"Apesar de seguirem as normas técnicas da ABNT, alguns desses modelos podem apresentar falha e comprometer o funcionamento seguro do produto e, em casos excepcionais, gerar risco de incêndio, com possibilidade de danos materiais e à integridade física", diz o comunicado da empresa.

A rede de assistência técnica da Esmaltec fará a troca da presilha do tubo de ligação dos injetores nos modelos citados na casa do cliente e de forma gratuita.

O consumidor pode agendar o serviço pelo telefone 0800-275-1414, pelo email campanhatecnica@esmaltec.com.br ou por este site.

Os aparelhos já consertados têm um adesivo com a palavra "OK" ao lado do código de barras da etiqueta de identificação.