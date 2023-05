SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu em leve alta nesta quinta-feira (25) com o arcabouço fiscal e as negociações sobre o teto da dívida americana ainda no radar dos investidores.

No Brasil, o mercado digeria a alta menor do que a esperada do IPCA-15 em maio.

Às 9h04 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,16%, a R$ 4,9611 na venda. Na B3, às 9h04 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,01%, a R$ 4,9665.

Na terça (25), republicanos e democratas se reuniram nos Estados Unidos e afirmaram que as negociações foram produtivas. Kevin McCarthy, líder republicano no Congresso, disse que as negociações melhoraram e previu que os dois lados chegariam a um acordo, embora várias questões ainda precisassem ser resolvidas.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que as negociações permanecem frutíferas.

"Se continuarem em boa fé, podemos chegar a um acordo", disse, em uma entrevista coletiva, enquanto as discussões eram realizadas.

Porém, a Casa Branca e democratas do Congresso também acusaram os republicanos de tomar a economia como refém para avançar uma agenda que, de outra maneira, eles não conseguiriam aprovar. Eles disseram que os republicanos precisam fazer mais concessões porque precisarão de votos democratas para passar qualquer acordo.

As indefinições permanecem gerando cautela no mercado e pressionando índices acionários em todo o mundo.

O dólar fechou em queda nesta quarta (24) após a aprovação do texto-base do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados.

A Bolsa brasileira, por sua vez, registrou perdas mesmo com o otimismo com as novas regras fiscais, seguindo os índices do exterior. Investidores no mundo todo ainda acompanham o impasse sobre o teto da dívida dos Estados Unidos.

Com isso, o Ibovespa fechou em queda de 1,03%, a 108.799 pontos, enquanto o dólar caiu 0,34%, a R$ 4,954.

Baixas de Vale (2,14%), Bradesco (3,05%), Itaú (0,56%) e Localiza (0,51%), que ficaram entre as mais negociadas da sessão, pressionaram a Bolsa.

As ações de exportadoras de frango seguiram em baixa após a decretação de emergência zoossanitária no país. BRF e JBS estiveram entre as que mais perderam na sessão, com quedas de 5,55% e 4,89%.

Na outra ponta, uma alta nas ações da Petrobras (2,13%) com a subida do petróleo no exterior atenuou as perdas do Ibovespa. A Petz e a Meliuz tiveram os maiores ganhos, subindo 2,74% e 2,38%, respectivamente.

Além disso, os índices do exterior pressionaram o Ibovespa justamente pelo impasse do teto da dívida americana. O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq caíam 0,77%, 0,73% e 0,61%, respectivamente.

Os mercados futuros também caíram após a aprovação do texto do arcabouço, com os contratos de juros com vencimento em janeiro de 2024 indo de 11,68% para 11,62%. Os para 2026 foram de 11,16% para 11,10%, enquanto os para 2027 caíam de 11,19% para 11,13%.