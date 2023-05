CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Desde segunda (22), beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem comprovar a renda por meio da carteira virtual lançada no aplicativo Meu INSS. A carteira elimina a necessidade do documento impresso, além de oferecer acesso a descontos e benefícios para os segurados.

Lançada em conjunto com o Ministério da Previdência Social, a carteira conta com o cartão virtual Meu INSS+, usado para comprovar o vínculo com o instituto. Com ele, os segurados podem obter descontos em farmácias, cinemas e outros estabelecimentos a partir de parceria com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal.

No Banco do Brasil, não é necessário ser correntista, bastando acessar a página bb.com.br/minhapagina com o cadastro do Gov.br para ter acesso aos cupons. Já na Caixa Econômica Federal, é preciso ser cliente do banco e os benefícios estão atrelados a outros serviços.

O INSS diz que a expectativa é que bancos privados também entrem no programa.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DO NOVO CARTÃO DO INSS?

O Meu INSS+ pode ser utilizado por aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS. A carteira virtual pode ser acessada pelo aplicativo Meu INSS, por meio do ícone "Carteira do Beneficiário".

A apresentação do cartão fornece descontos em estabelecimentos específicos, parceiros dos bancos. Segundo o Banco do Brasil, as ofertas são dinâmicas, com os cupons passíveis de serem alterados ou renovados conforme negociação com parceiros. Algumas promoções disponíveis na semana de lançamento são:

10% de desconto no site de produtos para animais Petlove

desconto de R$ 100 em jogo de panelas com fundo de indução

10% de desconto no Pix para a compra de notebooks das marcas Positivo e Vaio

um mês de telemedicina grátis com a Ciclic

desconto de 12% em smartphones da Apple, Samsung e Motorola no site Trocafy

desconto de 12% para smartphones, eletrônicos e eletrodomésticos na loja Mobcom

desconto de 12% na loja de utilidades domésticas e decoração Wolff e Lyor

descontos em aluguel de carros pela Movida

um mês de assinatura gratuita a um aplicativo de fitness ou de meditação

A lista completa e atualizada por ser conferida no site bb.com.br/minhapagina, com acesso pelo cadastro Gov.br. Correntistas da instituição podem conferir os benefícios no aplicativo.

Na Caixa Econômica Federal, somente correntistas têm acesso aos benefícios. O banco oferece condições especiais para o pagamento com cartões Caixa Elo, como:

até 30% de desconto na farmácia Extrafarma

30% de desconto na farmácia Panvel

até 40% de desconto nas farmácias Farmalife, Drogarias Tamoio, Drogaria Rosário e Drogasmil

até 75% de desconto nas farmácias Pague Menos, Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo

15% de desconto no departamento de Moda Esportiva do site da Centauro

meia-entrada e 50% de desconto na pipoca de caramelo na rede de cinemas Cinemark

Há outros benefícios que podem ser acessados conforme o serviço contratado pelo cliente, disponíveis no site caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/inss/.

SINDICATO DIZ QUE HÁ QUESTÕES MAIS URGENTES NO INSS

O lançamento foi criticado pelo Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). O presidente da instituição, João Inocentini, afirmou que há questões mais urgentes a serem resolvidas pelo INSS, como o aumento das filas de segurados.

"A Previdência não tem gente suficiente nem para fazer o essencial, não tem dinheiro para melhorar o atendimento. Isso preocupa, pois há um risco de aumentar a demanda e não ter como atendê-la, gerando mais descontentamento e provocando novas ações judiciais", disse, em nota. Outra crítica foi a ausência de debate com representantes de trabalhadores e idosos antes de lançar o produto.

Procurado pela reportagem, o INSS declarou que a carteira do beneficiário foi feita para eliminar uma etapa da comprovação da condição de aposentado ou pensionista, e que o cartão virtual Meu INSS+ é fruto de parceria com bancos públicos para dar descontos aos segurados. Segundo o instituto, ambos os serviços não dependem de análise e não demandam alocação de pessoal.

O instituto também afirmou que, nos próximos dias, serão nomeados os mil concursados aprovados no na última seleção. "Esses novos servidores vão trabalhar na análise de benefícios. Com isso, as análises devem ocorrer com maior fluidez", disse, em nota. O órgão também citou medidas como a concessão automática de benefícios para cidadãos que atendem aos requisitos e estão com a documentação em dia, além da realização de mutirões.

Quanto à ausência de debate com setores da sociedade, o INSS afirmou que os cartões virtuais (de identificação e de descontos) "em nada vão onerar aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Não há qualquer impacto negativo para estes cidadãos."