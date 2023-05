SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PepsiCo do Brasil anunciou neste mês o recall do salgadinho importado popcorners white cheddar, feito com milho e queijo, porque as informações nutricionais apresentadas na embalagem não indicavam, em português, que o produto continha derivados do leite e da lactose, que podem ser prejudiciais a quem tem alergia.

O salgadinho foi comercializado em São Paulo, pelas redes de supermercados Pão de Açúcar e Carrefour, e também no Mato Grosso.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a companhia afirma que já iniciou o recolhimento do produto e pediu a clientes diretos que interrompam as vendas. Diz também que notificou órgãos governamentais.

O produto não apresenta qualquer problema de qualidade e o prazo de validade vai até o começo de novembro, segundo a empresa.

A PepsiCo disponibilizou em seu site um telefone e um endereço de email para trocas e reembolsos.

A empresa orienta pessoas com intolerância à lactose ou alérgicas à proteína do leite a não consumirem o salgadinho.