SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas sancionou lei que estabeleceu novo salário mínimo paulista em R$ 1.550 nesta quinta-feira (25).

Novo valor aprovado é superior ao salário mínimo nacional e unifica as duas faixas anteriores de remuneração, de R$ 1.284 e R$ 1.306. Reajuste passa a valer a partir de 1.º de junho e índice de aumento é quatro vezes maior que a inflação acumulada nos últimos doze meses, de 4,65%.

Proposta do novo salário mínimo foi enviada à Assembleia Legislativa no dia 2 de maio e tramitou em regime de urgência.

Tarcísio ainda prometeu "aumento real de salário mínimo acima da inflação" em todos os anos de seu governo durante discurso após a assinatura da lei.

"Nós temos que celebrar as vitórias, as conquistas e cada passo que estamos dando. A gente sabe que muitos passos têm que ser dados, mas é um primeiro passo importante para outros passos vigorosos no sentido de recuperação de poder de compra do trabalhador, de uma sociedade mais justa e humana e de um estado mais desenvolvido, com mais diálogo e dignidade", defendeu o governador.