SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas de todo mundo passaram a ter a opção de editar mensagens no WhatsApp nesta semana. A novidade foi anunciada na segunda (22) e deve estar disponível para todos os usuários em breve.

As pessoas com a atualização têm até 15 minutos para alterar o conteúdo dos textos.

Para retificar as mensagens, os usuários precisam pressionar o balão com o trecho incorreto, até aparecerem as opções. No iPhone, basta clicar em "Editar", alterar o texto e confirmar, como mostra a arte divulgada pela Meta, holding que controla o WhatsApp.

Para aparelhos Android, o processo de edição de mensagens tem um passo a mais.

O usuário ainda precisa segurar o balão com o trecho incorreto até aparecerem as opções, que, na versão do aplicativo para Android, ficam na parte superior da tela.

Entre as opções, selecione o botão de reticências ("..."), referente a outros recursos.

Selecione, então, a função "Editar".

Na caixa de texto, altere o texto como julgar necessário. Confirme, na sequência, a edição no botão verde à direita.

Um aviso de edição no rodapé acompanha a mensagem, para indicar que o conteúdo foi alterado.

No WhatsApp, não é possível consultar o histórico de edições, como no Facebook e no Instagram, redes sociais controladas pela mesma holding do aplicativo de mensagens, a Meta.