SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo do ChatGPT para iPhone e outros aparelhos Apple chegou ao Brasil nesta quinta-feira (25), segundo comunicado da OpenAI no Twitter. O app está disponível nos Estados Unidos desde o dia 18.

Além de Brasil, foram contemplados 19 países, incluindo Argentina, Chile e Canadá. Na quarta, a empresa havia anunciado a inclusão de Alemanha, Coreia do Sul, Reino Unido e outros sete países.

O aplicativo do ChatGPT recebe comandos via voz, o que a versão para navegador não faz. Isso é possível pela integração da tecnologia com a inteligência artificial, da OpenAI, que reconhece áudios em segundos, Whisper.

As vantagens garantidas a partir da assinatura do plano ChatGPT Plus, por US$ 20 (cerca de R$ 100), também valem para o aplicativo. Usuários premium têm acesso à versão mais potente do ChatGPT, GPT-4, e a atualizações em fase de teste -como a opção de fazer pesquisas na internet.

A empresa afirma que trabalha em um aplicativo do ChatGPT para smartphones Android, mas não divulgou previsão de lançamento.

A reportagem baixou o ChatGPT em um aparelho iPhone. Ao realizar a busca, porém, a App Store retornou primeiro vários aplicativos que simulam as aplicações do ChatGPT. O programa correto (disponível neste link) é distribuído pela OpenAI, startup criadora da inteligência artificial geradora de texto.

A empresa de cibersegurança Sophos divulgou, por exemplo, que aplicativos como "ChatGBT" e "Genie" cobravam para fornecer o mesmo serviço disponível na versão gratuita do ChatGPT. Esse último programa rendeu cerca de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) aos criadores só em março.

VEJA PAÍSES EM QUE O APP DO CHATGPT PARA IPHONE ESTÁ DISPONÍVEL

Estados Unidos

Albânia

Croácia

França

Alemanha

Irlanda

Coreia do Sul

Nova Zelândia

Nicarágua

Nigéria

Reino Unido

Argélia

Argentina

Azerbaijão

Bolívia

Brasil

Canadá

Cazaquistão

Chile

Costa Rica

Equador

Estônia

Gana

Índia

Iraque

Israel

Japão

Jordânia

Kuwait

Líbano

Lituânia