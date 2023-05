SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta quinta-feira (25) um plano que busca reduzir o preço dos carros populares novos.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou que a principal medida será a redução de tributos para veículos de até R$ 120 mil, com a redução do IPI e do PIS/Cofins.

As reduções nos preços finais dos veículos vão variar de 1,5% até 10,96% -os descontos serão maiores para os carros mais baratos. Além do preço, dois outros fatores serão levados em conta para determinar o tamanho do desconto: a eficiência energética e a produção nacional. O governo ainda vai especificar quantas faixas de redução haverá.

Renault Kwid e Fiat Mobi, os carros zero-quilômetro mais baratos do país, custam cerca de R$ 69 mil, segundo levantamento feito pela Folha junto a montadoras. Entre os dez modelos mais em conta, o preço pode chegar perto dos R$ 85 mil.

Na lista, também estão carros como Citroën C3, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix.

Veja abaixo como poderia ficar o preço dos dez modelos mais baratos do país.

**1. Renault Kwid**

Preço atual: R$ 68.990

Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15

Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70

**2. Fiat Mobi**

Preço atual: R$ 68.990

Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15

Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70

**3. Peugeot 208**

Preço atual: R$ 69.990

Com desconto de 1,5%: R$ 68.940,15

Com desconto de 10,96%: R$ 62.319,10

**4. Citroën C3**

Preço atual: R$ 72.990

Com desconto de 1,5%: R$ 71.895,15

Com desconto de 10,96%: R$ 64.990,30

**5. Fiat Argo**

Preço atual: R$ 79.790

Com desconto de 1,5%: R$ 78.593,15

Com desconto de 10,96%: R$ 71.045,02

**6. Renault Stepway**

Preço atual: R$ 79.990

Com desconto de 1,5%: R$ 78.790,15

Com desconto de 10,96%: R$ 71.223,10

**7. Volkswagen Polo Track**

Preço atual: R$ 81.370

Com desconto de 1,5%: R$ 80.149,45

Com desconto de 10,96%: R$ 72.451,85

**8. Hyundai HB20**

Preço atual: R$ 82.290

Com desconto de 1,5%: R$ 81.055,65

Com desconto de 10,96%: R$ 73.271,02

**9. Chevrolet Onix**

Preço atual: R$ 84.390

Com desconto de 1,5%: R$ 83.124,15

Com desconto de 10,96%: R$ 75.140,86

**10. Fiat Cronos**

Preço atual: R$ 84.790

Com desconto de 1,5%: R$ 83.518,15

Com desconto de 10,96%: R$ 75.497,02