SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Interessados em trabalhar na Nestlé podem se inscrever no banco de talentos até domingo (28). A equipe de recursos humanos da empresa avaliará currículos para iniciar um processo de seleção chamado de Dia do Recrutamento.

A partir do próximo dia 2, a equipe da multinacional do ramo alimentício avaliará os candidatos durante o Dia do Recrutamento para entender fase de carreira, pretensão salarial e interesses.

Os perfis adequados às vagas abertas serão encaminhados ao processo seletivo. Os outros, mantidos no banco de talentos para futuras oportunidades.

A empresa atualmente tem vagas abertas para 59 cargos em unidades distribuídas em 21 cidades, de acordo com a plataforma de empregos da Nestlé.

Há postos na sede administrativa da multinacional, que fica em São Paulo, e também em fábricas, filiais de vendas e centros de distribuição.

Pessoas de qualquer formação ou nível hierárquico podem se inscrever via este formulário.

PROGRAMA DE ESTÁGIO

O programa de estágio da Nestlé para o segundo semestre recebe inscrições até 18 de junho. Todos os cursos superiores de bacharelado e técnicos são aceitos.

Podem se inscrever alunos matriculados no ensino superior, do terceiro ao penúltimo semestre.

Vagas garantem bolsa-auxílio, vale-refeição, auxílio-transporte, assistência médica, seguro de vida, 13º salário e férias remuneradas.

Mais informações estão disponíveis no site da Nestlé.