RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez o carro mais vendido no mundo é elétrico, o canal de notícias francês BFM Business: o Tesla Model Y ultrapassou no primeiro trimeste o Corolla, da Toyota, em vendas, de acordo com dados da JATO Dynamics reproduzidos pelo site.

O modelo da companhia chefiada por Elon Musk vendeu 267,2 mil exemplares no primeiro trimestre deste ano, segundo estimativa de Felipe Munoz, analista da JATO Dynamics, referência no tema.

A vantagem fica mais expressiva quando se comparam os preços dos dois carros. No mercado americano, o Model Y custa a partir de US$ 52 mil (R$ 260 mil), enquanto o Corolla parte de US$ 23 mi (R$ 115 mil).

No entanto, a empresa japonesa continua a ser o fabricante número um do planeta por causa de sua gama, que inclui 15 vezes mais modelos, e monopoliza o restante do ranking dos carros mais vendidos do mundo.

O desempenho do veículo da Tesla se dá pela decisão tática do fabricante de cortar os preços neste trimestre em 15% ou até mais em alguns países, diz o BFM Business.

Um carro elétrico estar entre os dez mais vendidos do mundo é uma boa notícia para a China, que ultrapassou o Japão como o maior exportador de veículos do mundo. O feito tem contribuição da Tesla, porque o Modelo Y é fábricado em Xangai.

Os chineses são, hoje, os maiores compradores do modelo, segundo o BFM Business.