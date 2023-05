SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O preço dos carros seminovos e usados também deve cair depois que o governo anunciar os detalhes do plano que busca ampliar o acesso a carros populares novos em até 10,96%. Esta foi a avaliação feita pela Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos) e pela consultoria Bright Consult, especialista neste mercado, um dia após a divulgação das medidas.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nessa quinta-feira (25) que o governo deve reduzir os impostos para veículos de até R$ 120 mil, com a diminuição de cobrança do IPI e do PIS/Cofins. Os descontos devem variar de 1,5% a 10,96%, dependendo do preço, da eficiência energética e da produção nacional envolvida na fabricação.

O governo planejava anunciar o plano nessa quinta-feira, mas teve de adiar após técnicos do Ministério da Fazenda avaliarem que o projeto feito pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) contrariava a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Com isso, os detalhes do novo pacote serão divulgados em até 15 dias. Até lá, o mercado automobilístico deve sofrer uma queda nas vendas, de acordo com Cassio Pagliarini, sócio da Bright Consult. "O mercado de novos parou. Ninguém vai comprar até sair o decreto", afirma o especialista. A consultoria estima que as vendas no setor devem cair de 181 mil para 170 mil neste mês. "O comprador vai segurar o dinheiro até o pacote ser anunciado", diz.

O presidente da Fenauto, Enilson Sales, evita prever números, mas também acredita em uma paralisação nas vendas enquanto não houver o anúncio. "Agora haverá uma retração, pois será esperado o que virá. Em um segundo momento (quando as medidas forem anunciadas), a indústria não vai amanhecer e ter todos os carros à disposição. A indústria vai começar a fabricar o que será mais favorecido, vai demorar um pouco para vermos o impacto", avalia.

Em relação ao mercado de seminovos e usados, Sales estima que haverá uma queda de preços no curto prazo. "Precisa ver quais serão os parâmetros. Pelo que foi anunciado até agora, a gente prevê que o seminovo ou usado com etanol de baixa cilindrada e que custa até R$ 120 mil terá uma redução de preço, mas não dá para saber o percentual, pois depende do que será anunciado", diz.

De qualquer forma, o presidente da Fenauto vê a medida como positiva. "Qualquer anúncio que venha a fomentar o mercado é bem-vindo, pois não existe fábrica de carro usado. Se fomentar a venda de carro zero-quilômetro, fomenta a venda do carro usado no futuro. A gente só acha que o mercado de carro usado poderia ser contemplado com alguma medida."

O presidente da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), Andreta Júnior, opta por não fazer projeções até o anúncio das medidas. "Não se pode fazer projeções e estimativas de volumes e percentuais, sem antes ter conhecimento do decreto a ser publicado em até 15 dias e sua efetiva aplicabilidade pelas montadoras", explica, em nota divulgada nesta sexta-feira (26).

A entidade afirma que considera positivo o plano do governo, mas que precisa esperar uma definição. "Ainda existem pontos a serem definidos, que nos permitirão uma melhor análise. Pelo que foi tratado e anunciado até o momento, a Fenabrave acredita que uma provável redução dos preços dos carros, a patamares abaixo de R$ 60 mil, se atrelada a um crédito mais farto e barato, possa alcançar os consumidores que hoje estão fora da faixa de consumo de automóveis zero-quilômetro."

CARROS USADOS MAIS VENDIDOS NO ANO

Gol - 53.517

Palio - 30.742

Uno - 30.185

Strada - 22.478

Onix - 22.194

Para o consultor Cassio Pagliarini, a tendência é que o preço do carro seminovo e usado caia, assim como o volume de vendas. "Se o impacto for direto no preço, o que não acredito, a redução (na venda de seminovos e usados) será forte em um primeiro momento. Mas depois o mercado vai se adaptar. Eu diria que os usados próximos a R$ 120 mil podem reduzir um pouco menos que o desconto que será dado para os novos. Já para os usados na faixa de R$ 80 a R$ 90 mil, vai depender de cada carro, mas haverá uma redução do preço atual."

MERCADO ESTÁ EM ALTA EM 2023

Após uma queda em 2022, o mercado estava em recuperação neste ano com um acumulado de 4,39 milhões de veículos usados vendidos até abril, segundo dados da Fenabrave. No mesmo período do ano passado, o total era de 4,2 milhões, 4,15% a menos do que em 2023.

A venda de carros usados teve uma queda de 10,07% no ano passado. Foram negociados 13,8 milhões de veículos, cerca de 1,5 milhão a menos do que em 2021. Nos dois primeiros anos da pandemia de Covid-19, o mercado de carros usados teve um aquecimento, pois havia falta de peças para fabricação de veículos novos e o usado passou a ser a alternativa.