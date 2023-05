SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Azul, única companhia que faz a rota aérea entre Manaus e Parintins, colocará 74 voos durante a festa do boi-bumbá, um acréscimo de 15% nos voos entre os dias 7 de junho e 5 de julho.

A movimentação começa a crescer no dia 29 de junho, um dia antes do início do festival. E a previsão para o dia 2 de julho, que marca o encerramento do festival, é superar o número de viagens realizadas na ponte Rio-SP, a mais movimentada do país.

Neste dia estão programados 8 voos entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont e 11 na rota Manaus-Parintins.

As viagens serão realizadas com as aeronaves Embraer E1 e ATR, com capacidade para 118 e 70 passageiros, respectivamente.