SÃO PAULO, SP E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), iniciou nesta semana uma viagem pela Estônia para tentar viabilizar contratos com empresas de tecnologia.

O país europeu é um dos mais avançados no mundo na estruturação de digitais de dados civis e criminais.

Na segunda-feira (29), a comitiva do governador fez uma reunião com a empresa brasileira X-Via, responsável por instalar no Mato Grosso e no Piauí um sistema capaz de fazer a interoperabilidade dos dados de todos os órgãos estaduais.

Nesta terça-feira (30), Barbosa participou de uma conferência sobre governança pública em que conheceu como é feita a coordenação e quais são as principais tecnologias usadas na Estônia. A primeira-ministra do país, Kaja Kallas, participou do evento.

O governador também visitou o embaixador do Brasil na Estônia, José Antônio Piras. Um dos objetivos do governo tocantinense é abrir um escritório em Tallin para estreitar relações com a União Europeia.

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, dez estados brasileiros (AC, AL, AP, BA, ES, GO, MA, MT, SC e SE) já iniciaram um plano de integração de dados baseados no sistema estoniano. Na primeira etapa, serão unificados uma base de dados civis, como placas de carro -processo que deve ser finalizado até o final do ano.

O segundo passo será a unificação dos dados criminais de cada Estado, um investimento de até R$ 4 milhões. Por ele, um cidadão que cometeu o crime em um estado não ficará invisível quando se mudar para outro, como ocorre atualmente.

Segundo informações do governo do Tocantins, a viagem foi organizada pela Estonia Hub, empresa de fomento à negócios entre Brasil e Estônia.