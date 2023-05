SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023 será feito nesta quarta-feira (31). Segundo a Receita Federal, os créditos estarão disponíveis até as 9h. O dinheiro será liberado por Pix ou transferência para conta bancária, conforme o que foi selecionado pelo contribuinte na declaração. Hoje também é o último para enviar as declarações do IR 2023: o prazo acaba às 23h59.

O lote terá a maior quantia já disponibilizada na história, com R$ 7,5 bilhões, e será pago a 4.129.925 contribuintes. A consulta foi aberta há uma semana e pode ser feita neste link: (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/).

**QUEM RECEBERÁ NESTE LOTE**

- Idosos com 80 anos ou mais: 246.013 contribuintes

- Idosos entre 60 e 79 anos: 2.464.031 contribuintes

- Pessoas com deficiência ou doença grave: 163.859 contribuintes

- Contribuintes com magistério como maior fonte de renda: 1.052.002 contribuintes

- Quem usou declaração pré-preenchida ou optou pela restituição por Pix: 204.020 contribuintes

**COMO FAZER A CONSULTA**

- Entre no site da Receita (www.gov.br/receitafederal) e clique em "Meu Imposto de Renda"

- Vá em "Consultar a Restituição"

- Informe o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023. Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar

**NÃO RECEBI O VALOR. COMO FAÇO?**

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, a pessoa poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso não resgate o valor de sua restituição em até um ano, a solicitação deve ser feita pelo portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos, indo em "Meu Imposto de Renda" e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

**NÃO ENTREI NA LISTA. E AGORA**

Segundo a Receita, os próximos lotes seguirão a ordem de prioridade e a data de entrega. A consulta ao segundo lote deve ser liberada até 23 de junho, e o pagamento será feito no dia 30 do mesmo mês.

O número de contribuintes beneficiados em cada um dos próximos lotes dependerá do total a ser pago. Normalmente, a Receita já faz essa medição entre os dias 10 e 12 de cada mês.

No caso de quem entregou a declaração retificadora, a Receita considera essa data para definir o posicionamento no lote, e não o envio da primeira declaração.

Mas se você não foi um dos contemplados, saiba que o valor da restituição nos próximos lotes será corrigido pela Selic, a taxa básica de juros. Como ela está em 13,75% ao ano, consultores afirmam que essa correção gera um rendimento melhor que muitos investimentos.

"Se você tem a possibilidade de deixar o dinheiro, vai receber atualizado pela Selic e sem desconto do Imposto de Renda. Pouquíssimos investimentos vão pagar isso e você ainda terá a certeza de que receberá", diz o economista Sandro Rodrigues, da Attend Contabilidade.

**VEJA O CALENDÁRIO DAS RESTITUIÇÕES**

Haverá mais quatro lotes de pagamento entre junho e setembro, com depósitos no último dia útil de cada mês. A ordem seguirá a relação de contribuintes prioritários e a data de entrega. Cerca de uma semana antes a Receita libera a consulta com os contemplados em cada lote.

A restituição é corrigida pela taxa básica de juros da economia, a Selic. O índice de correção é definido no mês e costuma ser divulgado um pouco antes da data do pagamento.

**CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2023**

Lote Data do pagamento

1º 31 de maio

2º 30 de junho

3º 31 de julho

4º 31 de agosto

5º 29 de setembro

**PRAZO PARA DECLARAR O IR EM 2023**

A entrega do IR termina às 23h59 desta quarta (31). São esperadas entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações. Em 2022, o fisco recebeu mais de 36 milhões de documentos, acima da previsão inicial de 34,4 milhões.