SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O valor do Twitter caiu quase dois terços desde a aquisição por Elon Musk, segundo um investidor externo. As informações são do The Guardian.

A Fidelity, gestora de ativos e investidora externa, admite que sua participação de US$ 20 milhões caiu para cerca de US$ 6,6 milhões.

Com isso, o valor total estimado do Twitter seria de apenas US$ 14,75 bilhões. A empresa foi comprada por US$ 44 bilhões por Musk em outubro do ano passado.

Em março, o magnata ofereceu valor de aproximadamente US$ 20 bi pelas opções de ações, reconhecendo a queda no valor da empresa, de acordo com reportagem do WSJ.

Mudanças implementadas por Musk no Twitter incluem redução de custos e demissões, que afetaram mais de 70% do quadro de funcionários. Cortes de equipes e o cancelamento de programa de verificação levaram grandes anunciantes a retirar anúncios e patrocínios, diminuindo a receita da empresa.