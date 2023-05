SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Relatório do Deutsche Bank divulgado nesta quarta-feira (30) alerta para uma iminente onda de calotes corporativos nos Estados Unidos e na Europa.

Os analistas do banco projetam um aumento gradual das perdas de crédito neste ano, antes de acelerar mais intensamente em 2024, quando é esperada uma recessão nos EUA. A projeção ocorre enquanto o Federal Reserve e o Banco Central Europeu adotam a política monetária mais restritiva desde 2008.

A taxa de inadimplência deve chegar a 9% para títulos de alto risco nos EUA e 5,8% para os de grau especulativo na Europa até o quarto trimestre de 2024. Para empréstimos, o banco projeta uma taxa de 11,3% nos Estados Unidos.

"Nossos indicadores cíclicos sinalizam uma onda de inadimplências iminente. A política monetária mais restritiva do Federal Reserve e do Banco Central Europeu em 15 anos está se chocando com uma alta alavancagem construída sobre margens esticadas", afirmaram no estudo anual de inadimplências do Deutsche Bank, que é amplamente lido por investidores.

Durante a crise financeira de 2008, as taxas para títulos de alto risco e para empréstimos nos EUA foram 15,6% e 12%, respectivamente.

O dólar registrou alta nesta quarta (10) com o aumento das apostas de que o Fed pode promover um novo aumento de juros nos EUA neste ano, especialmente após a divulgação de dados mais fortes que o esperado sobre o mercado de trabalho no país. A expectativa de juros mais altos nos EUA torna a renda fixa do país mais atrativa, o que favorece o dólar.