BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS0 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para comemorar o crescimento de 1,9% do PIB (Produto Interno Bruto) no primeiro trimestre deste ano.

"Resultados que comprovam que nosso país já está melhorando. E vamos seguir trabalhando para distribuir esse crescimento com o povo brasileiro", escreveu.

Este foi o primeiro resultado divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no governo Lula.

A variação de 1,9% ficou acima das estimativas do mercado financeiro. Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam alta de 1,3%.

O avanço veio após leve recuo de 0,1% no quarto trimestre de 2022, segundo dados revisados pelo IBGE. Inicialmente, a variação divulgada pelo instituto para esse período havia sido de retração de 0,2%.

O primeiro trimestre deste ano foi marcado pelas condições favoráveis de produção na agropecuária. Estimativas indicam recorde para a safra de grãos do país em 2023.

Segundo o IBGE, o crescimento do PIB de janeiro a março foi puxado pela alta de 21,6% na agropecuária, que tem peso de aproximadamente 8% na economia do país. O avanço do setor foi o maior desde o quarto trimestre de 1996, disse o instituto.

CÁLCULO DO PIB

Produtos, serviços, aluguéis, serviços públicos, impostos e até contrabando. Esses são alguns dos componentes do PIB, calculado pelo IBGE, de acordo com padrões internacionais. O objetivo é medir a produção de bens e serviços no país em determinado período.

O indicador mostra quem produz, quem consome e a renda gerada a partir dessa produção. O crescimento do PIB (descontada a inflação) é usualmente chamado de crescimento econômico.

O levantamento é apresentado pela ótica da oferta (o que é produzido) e da demanda (como esses produtos e serviços são consumidos). O PIB trimestral é divulgado cerca de 60 dias após o fim do período em questão.