SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil fará parte dos investimentos da Circulate Capital, empresa que atua no mercado em projetos de redução de impactos ambientais. O foco no país será a cadeia do plástico e a proposta é qualificar as empresas de reciclagem para reduzir a poluição e contaminação pelo produto.

Por trás desse fundo de investimento estão empresas globais como PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Chrevron Phillips Chemical, Dow, Mondelez, entre outros.

O projeto começará até o fim de julho e, inicialmente, contemplará a cadeia do plástico nas indústrias e no varejo. Além do Brasil outros vizinhos no Cone Sul serão contemplados com investimentos que totalizam US$ 65 milhões (R$ 331 milhões).

A ideia é desenvolver soluções junto às companhias de reciclagem -processo que vai desde a coleta e triagem até o processamento e fabricação.