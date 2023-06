SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (1º) o projeto de lei que aumenta o teto da dívida do país e evita um calote, previsto para a próxima semana, que teria repercussões econômicas globais.

O texto aprovado por 63 votos a 36 elimina o limite de US$ 31,4 trilhões (R$ 156,8 trilhões) por dois anos, dando respiro para o presidente Joe Biden não ter que negociá-lo novamente ano que vem, em meio à campanha para a reeleição.

"Estamos evitando o calote esta noite", disse o líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, enquanto conduzia a legislação em sua câmara de 100 membros.

Schumer e seu colega republicano, o líder da minoria, Mitch McConnell, cumpriram a promessa de fazer o possível para acelerar o projeto de lei negociado por Biden e o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy. "O país pode dar um suspiro de alívio", disse Schumer.

O projeto também mantém os gastos não-militares no mesmo patamar para o ano fiscal de 2024 (que vai de outubro deste ano a setembro do próximo) e limita o aumento de despesas em 1% no ano fiscal de 2025, independentemente da inflação no período. Já os gastos militares podem crescer acima desse limite nos próximos dois anos.

A falta de uma solução nas últimas semanas assustou os mercados financeiros, o que forçou os Estados Unidos a pagar taxas de juros recordes em algumas vendas de títulos. Um possível calote derrubaria as bolsas americanas em até 45%, segundo a Casa Branca, e poderia provocar uma recessão imediata.

Só na noite do último sábado a presidência da Câmara e a Casa Branca chegaram ao acordo votado nesta quarta-feira. O projeto, no entanto, teve resistência tanto de republicanos quanto de democratas até a última hora.

A última vez que o país chegou tão perto de um calote foi em 2011, no governo Barack Obama, quando Senado e Câmara eram liderados por republicanos.

ENTENDA A DISCUSSÃO

O que é o teto da dívida?

É o limite total de dinheiro que o governo dos EUA é autorizado a pegar emprestado via títulos do Tesouro americano para cumprir obrigações financeiras. Como o Orçamento do país é deficitário, ele precisa tomar emprestado volumes enormes de recursos

Os EUA atingiram o teto. E agora?

O limite foi alcançado tecnicamente em 19 de janeiro. Desde então, o Tesouro vem usando "medidas extraordinárias" para cumprir suas obrigações. Essas alternativas, porém, se esgotam em 5 de junho segundo o Departamento do Tesouro

O que está em jogo?

Se o governo ficar sem dinheiro, ele não será mais capaz de emitir dívida e pagar suas contas. Ele pode acabar dando calote em suas dívidas se não conseguir fazer pagamentos exigidos por detentores de títulos de dívida. Isso seria devastador para os EUA e para a economia global

Quais os próximos passos?

O projeto aprovado agora precisa estar na mesa do presidente Joe Biden até a próxima segunda-feira (5) para que o governo evite um calote.