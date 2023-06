SÃO PAULO, SP (FOHAPRESS) - O dólar abriu em leve queda nesta sexta-feira (2) após ter registrado queda na véspera com otimismo sobre o PIB brasileiro e o avanço do acordo para suspender o teto da dívida dos Estados Unidos no Congresso americano.

Investidores aguardam nesta manhã a divulgação de dados sobre emprego dos EUA em maio, que podem mostrar se há espaço para que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) promova uma pausa na subida de juros em sua próxima reunião.

Às 9h03 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,24%, a R$ 4,9951 na venda, a caminho de alta semanal. Na B3, às 9h03 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,47%, a R$ 5,0205.

A Bolsa brasileira teve alta e o dólar registrou queda na quinta-feira (1°) após a divulgação do PIB do primeiro trimestre do Brasil, que teve desempenho acima do esperado.

A aprovação do projeto que suspende o teto da dívida dos Estados Unidos na Câmara dos Deputados americana também auxiliou o ambiente de negócios, puxando o dólar para baixo e impulsionando os índices de ações do exterior.

Com isso, o Ibovespa fechou em alta de 2,06%, a 110.564 pontos, quebrando uma sequência de quedas registradas desde o início da semana. O dólar, por sua vez, caiu 1,34% e chegou a R$ 5,006.

Os mercados de juros futuros registraram leve queda nesta quinta. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 foram de 13,21% para 13,19%, enquanto os para 2025 caíram de 11,47% para 11,44%.

Na Bolsa, altas de Petrobras e Vale deram força ao Ibovespa, com ganhos de 3,22% e 2,12%, respectivamente.

As maiores altas do dia foram de Locaweb (11,88%), B3 (7,36%) e Magalu (6,84%).

Puxaram o Ibovespa para baixo, porém, quedas do setor de energia, com Energisa, Equatorial e CPFL caindo 3,15%, 0,88% e 1,08%, respectivamente.

No exterior, os índices acionários também auxiliaram o Ibovespa, com otimismo após o projeto que suspende o teto da dívida americana de US$ 31,4 trilhões ter sido aprovado por parlamentares na quarta-feira (31).

O texto contou com o apoio de democratas e republicanos e seguirá para o Senado, que precisa aprovar a medida antes da próxima segunda-feira (5), prazo estabelecido pelo Tesouro para honrar o pagamento das dívidas na situação atual.

Com isso, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq subiram 0,47%, 0,99% e 1,28%, respectivamente.

A aprovação do projeto de lei sobre a dívida também apoiou a queda do dólar no exterior. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante outras divisas fortes, teve queda de 0,74% na quinta.