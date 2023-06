SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso para estágio no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) teve a lista de aprovados divulgada nessa quarta-feira (31). Clique aqui para ver a relação dos aprovados.

São 316 vagas de cadastro de reserva para estudantes de 22 cursos de ensino superior em 25 estados e no Distrito Federal. Roraima é a única unidade da federação que não participou do processo.

Já a classificação para candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos está neste link, enquanto os selecionados entre pessoas com deficiência estão neste link.

A organização do concurso avalia os pedidos de recursos, que foram enviados até essa quinta-feira (1º), e o resultado final será divulgado em 23 de junho.

O IBGE ainda deve realizar outro concurso neste ano. Em 17 de maio, o instituto recebeu autorização para para contratar 8.141 profissionais para atuar na parte final do processo do Censo Demográfico 2022.

CARGA HORÁRIA E BENEFÍCIOS

O programa de estágio, que teve o resultado divulgado, é voltado para estudantes de faculdades públicas ou privadas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação), a partir do terceiro período e que ainda terão seis meses ou mais para concluir o curso na possível data de convocação.

O estágio terá jornada de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horários a serem definidos pelo IBGE, podendo ser presencial, a distância ou híbrido. A duração será de dois anos.

O valor da bolsa-estágio será de R$ 787,98 para jornada de 20 horas, e de R$ 1.125,69 para 30 horas. Os selecionados ainda receberão auxílio-transporte de R$ 10 por dia de estágio caso tenham de ir presencialmente ao IBGE.

A prova foi realizada de forma online entre os dias 8 e 23 de maio. O gabarito provisório também foi divulgado na última quarta-feira e está disponível neste link.

Agora, os aprovados serão chamados para entrevista com o supervisor da vaga ou os servidores designados pela área. A convocação será feita por email e o estudante terá até 24 horas para informar o recebimento do email, sob pena de ser desclassificado do processo seletivo.

Após a entrevista, os escolhidos assinarão o contrato, que terá duração de dois anos, com vigência mínima de seis meses.

Os cursos envolvidos no processo seletivo são os seguintes:

Administração

Arquitetura

Arquivologia

Audiovisual e cinema

Biblioteconomia

Ciências biológicas

Ciências contábeis

Comunicação social - jornalismo e publicidade e propaganda

Direito

Economia

Engenharia cartográfica

Engenharia civil

Engenharia de produção

Engenharia elétrica

Estatística

Geografia

Geologia

História

Letras

Psicologia

Secretariado

Tecnologia da Informação