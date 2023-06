BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro não provisionou cerca de R$ 27 bilhões para restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física deste ano.

É o que aponta o relatório das contas do último ano do mandato do ex-presidente feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O julgamento ocorre nesta quarta (7) e as contas de Bolsonaro devem ser aprovadas com ressalvas, segundo ministros.

No documento, obtido pela reportagem, os auditores informam não ter encontrado o "reconhecimento da obrigação".

Os valores, embora lançados no balanço do ano passado, seriam usados no exercício financeiro posterior ao exercício de competência, já no governo Lula 3.

O TCU disse já ter enviado recomendação à Receita Federal para corrigir o problema.

A questão, no entanto, é contábil, segundo técnicos do tribunal. No geral, eles verificaram três inconsistências e uma irregularidade nas contas do ex-presidente. Nada grave, dizem os auditores.