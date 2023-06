SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp voltou a funcionar após apresentar instabilidades nesta segunda-feira (5) no Brasil. O site Downdetector, que exibe reclamações de usuários quase em tempo real, registrou um pico de reclamações sobre a dificuldade de acesso ao serviço.

O aumento repentino foi registrado no início da tarde. Pouco depois das 15h, a plataforma registrou 5.161 reclamações. Antes da 14h, havia apenas dez notificações. A maioria era em relação a versão Web do aplicativo.

Procurado pela reportagem, o WhatsApp disse que o sistema foi normalizado, sem explicar os motivos da instabilidade.

"Sabemos que algumas pessoas tiveram problemas para enviar mensagens no WhatsApp hoje. Nós já corrigimos o problema", disse a empresa em nota.

O assunto entrou nos Trending Topics do Twitter com usuários reclamando da instabilidade do aplicativo de mensagens.