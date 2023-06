SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os sorteios da Nota Fiscal Paulista são realizados todo mês pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. São distribuídos mensalmente 655 prêmios, em um total de R$ 6,7 milhões.

Esse valor é dividido entre consumidores e condomínios cadastrados (R$ 5,7 milhões para 600 prêmios) e entidades beneficentes (R$ 1 milhão para 55 prêmios).

Mas há consumidores que ganham o prêmio e nem ficam sabendo. Por isso, é importante manter o cadastro atualizado. O auditor Jair Rosa, chefe do posto fiscal da Secretaria da Fazenda em Marília, no interior de São Paulo, já conseguiu localizar 36 sorteados, o que possibilitou a entrega de R$ 7,2 milhões em prêmios que estavam esquecidos.

Cuidado com golpes. Os funcionários da Fazenda não pedem senhas, dados pessoais ou antecipação de depósitos ou transferência de dinheiro para liberar o prêmio. Ao entrar em contato para localizar os ganhadores de prêmios de maior valor, eles avisam sobre o resultado, informam sobre como é feita a consulta e agendam o comparecimento em uma unidade próxima.

O resultado dos sorteios é publicado até o dia 15 de cada mês no site da secretaria. Para fazer a consulta, é preciso acessar o sistema por meio do número do CPF ou CNPJ e da senha cadastrada.

No sistema, é preciso clicar na aba "sorteios", escolher o número da extração e verificar se o consumidor teve algum bilhete premiado.

Os prêmios abaixo de R$ 100 mil são carregados diretamente no sistema da Nota Fiscal Paulista e podem ser transferidos para uma conta-corrente ou poupança em até cinco anos.

No caso dos ganhadores dos prêmios principais, de R$ 100 mil, R$ 500 mil e R$ 1 milhão, funcionários da assessoria de comunicação das unidades regionais da secretaria são destacados para entrar em contato com os contemplados e as entidades vencedoras. O prazo para resgate dos prêmios de maior valor também é de cinco anos.

Esses premiados são convidados a comparecer às unidades com a documentação para comprovar a identidade e, assim, desbloquear o prêmio.

Segundo a Fazenda, é importante manter os dados cadastrais atualizados com telefones, email e endereço. Dessa forma, os funcionários poderão entrar em contato para comunicar eventuais premiações.

PARA PARTICIPAR DOS SORTEIOS

- É preciso fazer um cadastramento no Programa Nota Fiscal Paulista.

- É necessário informar o CPF no ato da compra.

- A cada R$ 100, o consumidor recebe eletronicamente uma cartelinha de sorteio mensal.

- Todos os prêmios abaixo de R$ 100 mil vão direto para a conta corrente mantida dentro do Programa Nota Fiscal Paulista.

- Por questão de segurança, os prêmios de R$ 100 mil (dez); os quatro prêmios de R$ 500 mil e o prêmio de R$ 1 milhão só vão para essas contas depois que os sorteados são identificados no posto fiscal.