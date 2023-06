BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A RV Ímola, empresa de Guarulhos (SP) com mais de uma década de atuação no transporte de medicamentos, abriu uma nova frente de negócios: a consignação de remédios de altíssimo custo.

O público-alvo são hospitais e planos de saúde que querem se livrar das pesadas despesas que envolvem a compra e armazenamento dessa categoria de drogas, cujo uso é muito restrito. Alguns chegam a custar quase R$ 1 milhão.

A economia gerada pelo negócio para esse público é de cerca de 40% porque, em vez de adquiri-los de uma só vez, eles só compram da RV quando há demanda.

Nesse primeiro momento, a empresa opera com drogas usadas no tratamento do câncer e imunossupressores.

Outra vantagem é que os hospitais não precisam mais negociar diretamente com as farmacêuticas a compra desses medicamentos.

Por concentrar as compras, a RV passa a ter volume e consegue negociar preços melhores com os fornecedores.

A entrega é feita de forma imediata aos hospitais.