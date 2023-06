SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi uma das autoridades convidadas para o "Diálogos Esfera", evento promovido pelo grupo Esfera Brasil, que tem o empresário João Camargo como fundador e presidente de seu conselho.

O evento foi realizado no Apartamento JK, na capital paulista, na noite de segunda-feira (5). O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o ex-ministro e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), e o senador Weverton Rocha (PDT-MA) também estiveram lá.

Os advogados Gabriela Araujo, Nelson Wilians e Marco Aurélio de Carvalho compareceram, assim como os empresários Abilio Diniz e Flavio Rocha, o secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, e o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney.