BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após 21 anos da compra da Garoto pela Nestlé, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) deve aprovar a operação com restrições. O caso será julgado nesta quarta-feira (7).

Pessoas que participaram das discussões no conselho afirmam que, para isso, serão impostas três condições: a manutenção dos investimentos na fábrica no Espírito Santo por sete anos; veto à compra de qualquer concorrente que ultrapassem 5% de participação no mercado de chocolates; e a obrigação de não erguer barreiras à importação de chocolate (medidas antidumping).

A compra foi fechada em 2002, e dois anos depois, o Cade vetou o negócio. A Nestlé foi à Justiça que, em 2005, suspendeu a decisão do Cade autorizando a operação.

Em 2009, a decisão judicial foi anulada determinando que o Cade analisasse o caso novamente.