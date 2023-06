BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Insatisfeitos com as promessas de dinheiro rápido que não se materializaram, clubes da Liga Forte Futebol procuraram a rival Libra pedindo extensão de prazo para adesão à proposta do Mubadala, o poderoso fundo dos Emirados Árabes que garante os investimentos da Libra.

Os times revelaram que estão amarrados com a Liga Forte de Futebol até o dia 6 de julho, quando vence o prazo de um acordo assinado em fevereiro deste ano. Para cada clube receber R$ 350 mil, eles precisaram firmar um termo de exclusividade, que se encerra no próximo mês.

Sem o pagamento de uma parcela de R$ 375 milhões de reais prometida pela LFF para a semana passada, clubes como Atlético Mineiro, Internacional, Juventude e Coritiba consideram trocar de lado e se juntar à Libra.