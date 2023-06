SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Finalistas da Champions League neste sábado (10), Manchester City e Inter de Milão estão com as vendas de camisas de segunda mão em alta no Brasil. Nessa disputa, o time inglês venceu a equipe italiana.

Segundo dados da OLX, plataforma de compra e venda online de itens novos e seminovos, o City liderou a procura e venda de camisas entre janeiro e maio deste ano.

O preço médio da camisa do time britânico é de R$ 111, economia que pode chegar a quase 60% do valor de um produto novo.

Já a camisa da Inter de Milão ultrapassa os R$ 120 na plataforma. O preço médio do produto novo é de R$ 400, economia que pode chegar a 70%.

De acordo com os dados da OLX, no ranking geral de vendas, o Real Madrid é o queridinho dos brasileiros. Em seguida estão o Barcelona e o Paris Saint-Germain. Manchester City e Inter de Milão, sexto e sétimo da lista, estão atrás de equipes como Chelsea e Liverpool.