SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, pediu ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, um sinal de que os juros irão cair.

O pedido foi feito durante evento do IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), que também contou com a participação de líderes de empresas como Zara, Raia Drogasil e Arcos Dourados (franquia do McDonald's).

Campos Neto afirmou, aos empresários, que os juros futuros no Brasil têm tido queda relevante, abrindo espaço para um corte da Selic, a taxa básica de juros, mas não detalhou quando a redução poderia ocorrer.

"A nossa realidade é diferente, o varejo puxa tudo, a indústria, a produção. Estamos tendo excesso de produto, as indústrias não têm onde colocar, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Já tivemos muito remédio amargo, se estou defendendo é pela pequena e média empresa. Queria pedir, por favor, para dar um sinal de [que vai] baixar esses juros", afirmou Trajano.

A empresária reforçou que compreendia as explicações do presidente do BC, mas disse que a paciência dos brasileiros estava acabando.

"Uma coisa é, dentro de uma sala, a gente pensar tecnicamente, acho muito bom, mas outra coisa é a realidade. Sem um sinal, não vamos aguentar, quantas lojas aqui já foram fechadas? Queria te pedir, em nome dos brasileiros, para dar um sinal -e não é de 0,25 ponto, precisamos de mais."

Campos Neto respondeu que deve voltar ao evento em um ano e que tem certeza de que a variação, olhando em retrospectiva, será positiva.

"Vai ter muita gente quebrada já", retrucou Trajano.