SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Flamengo e São Paulo ostentam as duas maiores médias de público até a décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

O time carioca lidera o ranking com média de 55.674 torcedores em seus jogos, seguido pelo paulista, com 49.504 ?o Flamengo já disputou seis jogos como mandante. O levantamento, publicado nas redes sociais pelo Brasileirão, foi feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, que tem parceria com a competição.

Corinthians, Palmeiras e Fortaleza completam o top-5 da lista. As médias são de 38.960, de 37.376, e de 36.492 adeptos, respectivamente.

Já o Red Bull Bragantino aparece na lanterna, com 4.173 de média de público. O ranking não leva em consideração, no entanto, a capacidade de cada estádio.

Santos, Goiás e América-MG integram o Z-4 da lista, com médias de 10,516, de 9.595 e de 6.541, respectivamente.

CONFIRA O RANKING

1 - Flamengo: 55.674 de média de torcedores

2 - São Paulo: 49.504

3 - Corinthians: 38.960

4 - Palmeiras: 37.376

5 - Fortaleza: 36.492

6 - Fluminense: 36.179

7 - Vasco: 34.008

8 - Bahia: 34.008

9 - Atlético-MG: 33.629

10 - Cruzeiro: 28.942

11 - Grêmio: 27.800

12 - Athletico-PR: 24.836

13 - Inter: 24.836

14 - Coritiba: 22.879

15 - Botafogo: 20.058

16 - Cuiabá: 12.948

17 - Santos: 10.516

18 - Goiás: 9.595

19 - América-MG: 6.541

20 - Red Bull Bragantino: 4.173