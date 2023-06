BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O economista-chefe da XP, Caio Megale, presidirá o recém-criado Comitê de Economia do Lide, de João Doria. Seu mandato será de dois anos, sem remuneração, e, durante esse período, ele não deixará o banco.

Megale disse à coluna que convidará três ou quatro economistas para se juntarem a ele no comitê, que funcionará como um think tank -centro de estudos e debates sobre conjuntura econômica voltados para temas da atualidade, como o futuro das taxas de juros no mundo e o impacto da inteligência artificial na economia.

Por presidir o comitê, ele também integrará o conselho executivo do Lide, se juntando a um time hoje formado por Luis Fernando Furlan (presidente do conselho), João Doria Neto (presidente do Lide), Celso Lafer, Henrique Meirelles e o próprio João Doria.

Recentemente, o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson de Andrade, foi convidado para esse conselho. Ele deixará a entidade e será integrado ao Lide a partir de setembro, quando passará o comando da CNI para Ricardo Alban.

Megale fez carreira na iniciativa privada e, entre 2017 e 2018, atuou como secretário da Fazenda de São Paulo. Doria era prefeito à época.

Entre 2019 e 2020, assumiu a Secretaria Nacional da Indústria e Comércio do Ministério da Economia no governo Jair Bolsonaro.

Posteriormente, mudou-se para a XP, uma das principais casas financeiras do país.

O Lide é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores que defendem a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social.

Podem participar do Lide empresas brasileiras e multinacionais com faturamento igual ou superior a R$ 200 milhões anuais e seguir regras de governança.