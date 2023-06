SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações da Petrobras passaram a cair no início da tarde desta quinta-feira (15) após a petroleira ter anunciado uma redução de R$ 0,13 por litro no preço de venda da gasolina em suas refinarias. A companhia havia iniciado a sessão em alta nesta manhã, favorecida pelo aumento dos preços do petróleo no exterior.

Às 13h30, as ações preferenciais da Petrobras tinham queda de 0,63%, cotadas a R$ 29,91, enquanto as ordinárias caíam 0,11%, a R$ 33,65. Ambas estavam entre os papéis mais negociados da sessão.

Segundo a estatal, a partir desta sexta (16), o litro da gasolina nas refinarias da estatal custará, em média, R$ 2,66, com uma redução de R$ 0,13, e a empresa estima que o preço de bomba pode cair a R$ 5,33 por litro.

O corte anunciado nesta quinta foi o segundo em cerca de um mês -o último foi anunciado quando a empresa informou sua nova política de preços, no dia 16 de maio- e ajuda o governo a conter a pressão inflacionária que a alta de impostos traz sobre a gasolina.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia afirmado que a Petrobras reduziria o preço da gasolina para compensar parcialmente a alta de impostos, mas voltou atrás após negativa da empresa em comunicado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Ainda nesta sexta (16), a Petrobras paga a segunda parcela dos dividendos de 2022, no valor de R$ 12,1 bilhões.

O valor será corrigido pela taxa Selic de 31 de dezembro de 2022 a 16 de junho de 2023 e os acionistas receberão R$ 0,92692932 por ação. Terão direito os investidores que tinham ações da Petrobras no dia 27 de abril de 2023.

Sobre o valor correspondente à atualização monetária, incidirá Imposto de Renda com a alíquota de 22,5%.